Il Comitato Pozzuoli Sicura chiede l’intervento del Prefetto

Ilblogdigio.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La crisi politica che da settimane attraversa Pozzuoli ha preso forma definitiva: il gruppo consiliare che fino a ieri sosteneva l’amministrazione ha ufficializzato la propria uscita dalla maggioranza. Una scelta che segna uno spartiacque nella vita politica cittadina e apre scenari complessi sul futuro del governo locale. La decisione è stata comunicata con una nota . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

