Albacete – Real Madrid 3-2 | l’Arbeloa sopporta un inizio da incubo

Nell'incontro tra Albacete e Real Madrid, terminato 3-2, l'Arbeloa ha affrontato un avvio difficile. La partita evidenzia le sfide del club e le pressioni sul nuovo allenatore, in un momento di grande attenzione per il team. Analizzare questa partita permette di comprendere le dinamiche di una squadra in fase di adattamento e i primi segnali di criticità da affrontare.

Alvaro Arbeloa ha vissuto un debutto da incubo come allenatore del Real Madrid mentre i Blancos hanno subito una straordinaria sconfitta per 3-2 contro l'Albacete di seconda divisione in Copa del Rey. Arbeloa è stato rapidamente nominato dal Real Madrid dopo che Xabi Alonso è stato sollevato dal suo incarico in seguito alla sconfitta nella finale di Supercopa de Espana contro i rivali storici del Barcellona. Ma una squadra di Madrid, lontana dal pieno delle forze, ha subito l'umiliazione per mano di una squadra 17esima in Segunda, quando l'Albacete ha prevalso grazie al sublime gol vincente di Jefte Betancor al 95?.

