Al Teatrodante Carlo Monni Salveremo il mondo prima dell' alba

Firenze, 15 gennaio 2026 - Sarà “Salveremo il mondo prima dell’alba”, sabato 17 gennaio alle ore 21, ad andare in scena al Teatrodante Carlo Monni: lo spettacolo, che racconta di uomini e donne in una clinica di riabilitazione di lusso situata su un satellite nello spazio alle prese con le dipendenze più diffuse del nostro tempo: affettive, sessuali, da lavoro, da psicofarmaci, è una produzione di Carrozzeria Orfeo e nasce dalla drammaturgia di Gabriele Di Luca con in scena Sebastiano Bronzato, Alice Giroldini, Sergio Romano, Roberto Serpi, Massimiliano Setti e Ivan Zerbinati. Da non perdere anche l’“Otello”, capolavoro di Shakespeare nella traduzione di Dacia Maraini e con la regia di Giorgio Pasotti in programma domenica 25 gennaio ore 21, che pone al centro il tema della gelosia e della violenza sulle donne, con Giacomo Giorgio nel ruolo di Otello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

