Al Teatrodante Carlo Monni Salveremo il mondo prima dell' alba

Il 17 gennaio alle 21, al Teatrodante Carlo Monni di Firenze, va in scena

Firenze, 15 gennaio 2026 - Sarà “Salveremo il mondo prima dell’alba”, sabato 17 gennaio alle ore 21, ad andare in scena al Teatrodante Carlo Monni: lo spettacolo, che racconta di uomini e donne in una clinica di riabilitazione di lusso situata su un satellite nello spazio alle prese con le dipendenze più diffuse del nostro tempo: affettive, sessuali, da lavoro, da psicofarmaci, è una produzione di Carrozzeria Orfeo e nasce dalla drammaturgia di Gabriele Di Luca con in scena Sebastiano Bronzato, Alice Giroldini, Sergio Romano, Roberto Serpi, Massimiliano Setti e Ivan Zerbinati. Da non perdere anche l’“Otello”, capolavoro di Shakespeare nella traduzione di Dacia Maraini e con la regia di Giorgio Pasotti in programma domenica 25 gennaio ore 21, che pone al centro il tema della gelosia e della violenza sulle donne, con Giacomo Giorgio nel ruolo di Otello. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al Teatrodante Carlo Monni “Salveremo il mondo prima dell'alba” Leggi anche: “Salveremo il mondo prima dell’alba”, al Sociale in scena Carrozzeria Orfeo Leggi anche: Salveremo il mondo prima dell’alba. Forse Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. CaRa – Campi Racconta, anteprima con Nadia Terranova: al Teatrodante Carlo Monni la letteratura incontra la scena - Torna CaRa – Campi Racconta, la rassegna che unisce letteratura, pensiero e partecipazione al Teatrodante Carlo Monni, organizzata dalla ... piananotizie.it

Campi, al Teatrodante la letteratura incontra la scena - Dal 13 gennaio incontri con autrici e autori, attrici e attori per riflettere sul presente attraverso le parole, le storie e il dialogo, tra narrativa, divulgazione e teatro, tra i protagonisti dei pr ... lanazione.it

Capodanno al Teatrodante con “I 39 scalini” di Patrick Barlow. Prevendite attive per i concerti di Godano e Meg - Sarà Cristiano Godano con il suo "Stammi accanto Tour" il protagonista del nuovo appuntamento di "Campi sonori", la rassegna musicale del ... piananotizie.it

Teatrodante Carlo Monni added a... - Teatrodante Carlo Monni facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.