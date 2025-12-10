Salveremo il mondo prima dell’alba Forse
In un contesto teatrale spesso precario, un mese di repliche alla Sala Shakespeare dell’Elfo Puccini rappresenta un evento straordinario. Nonostante le difficoltà nel mettere in scena una tournée completa, questa esperienza simbolizza la determinazione e la passione per il teatro, offrendo un’occasione unica di respiro e di continuità artistica in un panorama spesso incerto.
Un mese di repliche. Di solito non piace partire da un numero. Da un dato quantitativo. Ma in un sistema teatrale ridotto all'osso, in cui si fatica a mettere insieme mezza tournée e una manciata di serate, trenta giorni in Sala Shakespeare dell' Elfo Puccini è qualcosa di straordinario. E non è nemmeno la prima volta per i Carrozzeria Orfeo. Che in passato hanno già dimostrato di riuscire a riempire la platea nobile di corso Buenos Aires. Eccome. A conferma dell'amore che circonda la compagnia mantovana, fin dal successone "Thanks for Vaselina" del 2013 (poi anche film con Luca Zingaretti). Sono quindi di nuovo loro la proposta delle feste all'Elfo, da stasera all'11 gennaio con " Salveremo il mondo prima dell'alba ".
Sul palcoscenico del Teatro Elfo Puccini è in scena dal 10 dicembre all'11 gennaio "Salveremo il mondo prima dell'alba" di Carrozzeria Orfeo. Una graffiante e irriverente commedia sul mondo del benessere e del successo, il racconto dei "vincenti" fotografati i
Sul palcoscenico del Teatro Elfo Puccini è in scena dal 10 dicembre all'11 gennaio "Salveremo il mondo prima dell'alba" di Carrozzeria Orfeo.
"Salveremo il mondo prima dell'alba" - Dopo aver esplorato il mondo degli ultimi, dei reietti, dei perdenti, domani ore 21 al Teatro Rossini, in "Salveremo il mondo prima dell'alba" Carrozzerie Orfeo indaga il mondo del benessere e ...
