Salveremo il mondo prima dell’alba Forse

Un mese di repliche. Di solito non piace partire da un numero. Da un dato quantitativo. Ma in un sistema teatrale ridotto all'osso, in cui si fatica a mettere insieme mezza tournée e una manciata di serate, trenta giorni in Sala Shakespeare dell' Elfo Puccini è qualcosa di straordinario. E non è nemmeno la prima volta per i Carrozzeria Orfeo. Che in passato hanno già dimostrato di riuscire a riempire la platea nobile di corso Buenos Aires. Eccome. A conferma dell'amore che circonda la compagnia mantovana, fin dal successone "Thanks for Vaselina" del 2013 (poi anche film con Luca Zingaretti). Sono quindi di nuovo loro la proposta delle feste all'Elfo, da stasera all'11 gennaio con " Salveremo il mondo prima dell'alba ".