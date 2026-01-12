Salveremo il mondo prima dell’alba al Sociale in scena Carrozzeria Orfeo
Il Teatro Sociale di Bergamo ospita giovedì 15 gennaio alle ore 20. Carrozzeria Orfeo torna con “Salveremo il mondo prima dell’alba”, inserito nella rassegna Altri Percorsi della Fondazione Teatro Donizetti. Dopo il successo di Miracoli Metropolitani, lo spettacolo prosegue il percorso di ricerca e innovazione del teatro di Città Alta, offrendo un’esperienza teatrale intensa e coinvolgente.
Torna a Bergamo, sempre per la rassegna Altri Percorsi della Fondazione Teatro Donizetti, Carrozzeria Orfeo: dopo Miracoli Metropolitani, ambientato in una vecchia carrozzeria adattata a cucina e presentato al Teatro Sociale nel 2023, il teatro di Città Alta ospita giovedì 15 gennaio (ore 20.30) Salveremo il mondo prima dell’alba, spettacolo che riflette immancabilmente lo spirito spregiudicato e brillante della compagnia. Regia di Gabriele Di Luca, responsabile anche della drammaturgia, Massimiliano Setti e Alessandro Tedeschi. Interpreti: Sebastiano Bronzato, Alice Giroldini, Sergio Romano, Roberto Serpi, Massimiliano Setti e Ivan Zerbinati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche: Salveremo il mondo prima dell’alba. Forse
Leggi anche: Carrozzeria Orfeo, il rifiuto dell’etichetta
Teatro Sociale, va in scena «Salveremo il mondo prima dell’alba» - Torna a Bergamo, sempre per la rassegna Altri Percorsi della Fondazione Teatro Donizetti, Carrozzeria Orf ... ecodibergamo.it
“Salveremo il mondo prima dell’alba“ - Dopo aver esplorato il mondo degli ultimi, dei reietti, dei perdenti, domani ore 21 al Teatro Rossini, in “Salveremo il mondo prima dell’alba“ Carrozzerie Orfeo indaga il mondo del benessere e ... ilrestodelcarlino.it
Anche i ricchi soffrono e si curano nello spazio. Domani al Rossini di Pesaro in scena “Salveremo il mondo prima dell’alba” - PESARO Dopo aver esplorato il mondo degli ultimi, dei reietti, dei perdenti, Carrozzeria Orfeo indaga in Salveremo il mondo prima dell’alba, in scena domani al Teatro Rossini di Pesaro, il mondo del ... corriereadriatico.it
Nuovo appuntamento con la stagione di Altri Percorsi al Teatro Sociale, giovedì 15 gennaio alle 20.30: il collettivo Carrozzeria Orfeo porta in scena lo spettacolo “Salveremo il mondo prima dell’alba - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.