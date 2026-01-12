Salveremo il mondo prima dell’alba al Sociale in scena Carrozzeria Orfeo

Il Teatro Sociale di Bergamo ospita giovedì 15 gennaio alle ore 20. Carrozzeria Orfeo torna con “Salveremo il mondo prima dell’alba”, inserito nella rassegna Altri Percorsi della Fondazione Teatro Donizetti. Dopo il successo di Miracoli Metropolitani, lo spettacolo prosegue il percorso di ricerca e innovazione del teatro di Città Alta, offrendo un’esperienza teatrale intensa e coinvolgente.

Torna a Bergamo, sempre per la rassegna Altri Percorsi della Fondazione Teatro Donizetti, Carrozzeria Orfeo: dopo Miracoli Metropolitani, ambientato in una vecchia carrozzeria adattata a cucina e presentato al Teatro Sociale nel 2023, il teatro di Città Alta ospita giovedì 15 gennaio (ore 20.30) Salveremo il mondo prima dell’alba, spettacolo che riflette immancabilmente lo spirito spregiudicato e brillante della compagnia. Regia di Gabriele Di Luca, responsabile anche della drammaturgia, Massimiliano Setti e Alessandro Tedeschi. Interpreti: Sebastiano Bronzato, Alice Giroldini, Sergio Romano, Roberto Serpi, Massimiliano Setti e Ivan Zerbinati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

