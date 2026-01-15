Aiuti Kievsì a risoluzione maggioranza
La Camera ha approvato una risoluzione della maggioranza riguardante le comunicazioni del Ministro della Difesa Crosetto, che prevede la proroga del sostegno militare all’Ucraina. La decisione riflette l’orientamento politico della maggioranza e si inserisce nel quadro delle politiche di supporto internazionale. La risoluzione passerà ora alle fasi successive, in un contesto di confronto parlamentare sulla questione.
15.58 La Camera ha approvato la risoluzione presentata dalla maggioranza sulle Comunicazioni del Ministro della difesa Crosetto, in materia di proroga per il sostegno militare all'Ucraina. 186 sì, 49 no e 81 astenuti.L'impegno è di continuare a sostenere Kiev, in coordinamento con la NATO, l'Ue, i Paesi del G7 e gli alleati internazionali. Un contributo coerente con gli impegni assunti e finalizzato alla difesa della popolazione, delle infrastrutture, e in prospettiva alla sicurezza complessiva del continente europeo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
