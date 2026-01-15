Aiuti Kievsì a risoluzione maggioranza

Da servizitelevideo.rai.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Camera ha approvato una risoluzione della maggioranza riguardante le comunicazioni del Ministro della Difesa Crosetto, che prevede la proroga del sostegno militare all’Ucraina. La decisione riflette l’orientamento politico della maggioranza e si inserisce nel quadro delle politiche di supporto internazionale. La risoluzione passerà ora alle fasi successive, in un contesto di confronto parlamentare sulla questione.

15.58 La Camera ha approvato la risoluzione presentata dalla maggioranza sulle Comunicazioni del Ministro della difesa Crosetto, in materia di proroga per il sostegno militare all'Ucraina. 186 sì, 49 no e 81 astenuti.L'impegno è di continuare a sostenere Kiev, in coordinamento con la NATO, l'Ue, i Paesi del G7 e gli alleati internazionali. Un contributo coerente con gli impegni assunti e finalizzato alla difesa della popolazione, delle infrastrutture, e in prospettiva alla sicurezza complessiva del continente europeo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Leggi anche: Ucraina, passa la risoluzione di maggioranza. Stoccata di Crosetto: "C'è chi si vergogna di aiutare Kiev"

Leggi anche: Camera, sì a Risoluzione maggioranza

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

aiuti kievs236 risoluzione maggioranzaUcraina, sì della Camera alla risoluzione di maggioranza: due deputati della Lega votano contro - Fermare il sostegno significa rinunciare a una pace giusta" ... altarimini.it

aiuti kievs236 risoluzione maggioranzaVia libera alla risoluzione di maggioranza, sostegno per la difesa dell’Ucraina - (ANSA) – ROMA, 15 GEN – L’Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza su Kiev che, tra le altre cose, impegna il governo "a continuare a sostenere l’Ucraina, in coordinamento con la N ... espansionetv.it

aiuti kievs236 risoluzione maggioranzaUcraina, via libera a risoluzione di maggioranza. Crosetto: “Qualcuno si vergogna di aiutare Kiev” - Approvata la risoluzione di maggioranza su Kiev con gli aiuti per l'Ucraina: le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto in Aula. newsmondo.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.