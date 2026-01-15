Ucraina passa la risoluzione di maggioranza Stoccata di Crosetto | C' è chi si vergogna di aiutare Kiev

L'Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sul sostegno all'Ucraina, con impegni a collaborare con NATO, UE, G7 e altri alleati per la difesa delle infrastrutture e della popolazione. La decisione riflette l'importanza di mantenere un impegno coerente con gli accordi internazionali, rafforzando la sicurezza europea. Crosetto ha criticato chi si mostra timido nel supporto a Kiev, sottolineando la necessità di un'azione unitaria.

L'Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza su Kiev che, tra le altre cose, impegna il governo "a continuare a sostenere l'Ucraina, in coordinamento con la Nato, l'Unione europea, i paesi G7 e gli alleati internazionali, attraverso un contributo coerente con gli impegni assunti e finalizzato alla difesa della popolazione, delle infrastrutture critiche ed in prospettiva alla sicurezza complessiva del continente europ??". Il documento impegna anche a "valorizzare il rafforzamento degli aiuti di carattere civile". Il termine sostegni "militari" non è inserito nel dispositivo con gli impegni ma compare nelle premesse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

