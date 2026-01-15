Agnes Cristina Piliego ritrovata in Liguria | la 14enne sparita da casa è stata rintracciata dopo ore di angoscia

Agnes Cristina Piliego, la 14enne scomparsa in Liguria, è stata ritrovata dopo ore di ricerca e preoccupazione. La sua assenza aveva generato grande apprensione tra familiari e cittadini, ma fortunatamente la vicenda si è conclusa positivamente. Questa notizia porta sollievo a tutta la comunità, che ha seguito con attenzione le operazioni di ritrovamento e garantisce il rispetto della privacy di Agnes e della sua famiglia.

L'allontanamento notturno e l'allarme della famiglia. Si è conclusa con un sospiro di sollievo una vicenda che per oltre 48 ore ha tenuto con il fiato sospeso un'intera comunità. La studentessa 14enne Agnes Cristina Piliego, di cui non si avevano più notizie da sabato notte, è stata rintracciata sana e salva nella in una località della Liguria. La ragazza, che frequenta la terza media, si era allontanata dall'abitazione di famiglia, a Modena, nella zona est della città, senza avvisare nessuno e approfittando delle ore notturne. A rendere la situazione ancora più complessa, un dettaglio emerso fin da subito: aveva lasciato il telefono cellulare in casa, rendendo impossibile qualsiasi contatto diretto.

