Agguato in strada chi è Roberto Nambuletto il 23enne ferito a colpi d' arma da fuoco

Nel pomeriggio del 13 gennaio, Roberto Nambuletto, 23 anni, è stato ferito a colpi d'arma da fuoco mentre passeggiava in viale Califano a Ponticelli. L’incidente è avvenuto intorno alle 20.00, quando Nambuletto, accompagnato da un’amica, è stato colpito alle gambe da un proiettile. La dinamica dell’agguato è al centro delle indagini delle autorità locali.

