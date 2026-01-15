Agguato in strada chi è Roberto Nambuletto il 23enne ferito a colpi d' arma da fuoco
Nel pomeriggio del 13 gennaio, Roberto Nambuletto, 23 anni, è stato ferito a colpi d'arma da fuoco mentre passeggiava in viale Califano a Ponticelli. L’incidente è avvenuto intorno alle 20.00, quando Nambuletto, accompagnato da un’amica, è stato colpito alle gambe da un proiettile. La dinamica dell’agguato è al centro delle indagini delle autorità locali.
Roberto Nambuletto (classe 2002) si trovava in viale Califano a Ponticelli quando, intorno alle 20.00 del 13 gennaio, mentre passeggiava assieme a un'amica è stato colpito da un colpo d'arma da fuoco che l'ha raggiunto alle gambe. Curato all’ospedale Villa Betania è stato poi medicato e dimesso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Pericolo faida a Ponticelli dopo l’agguato a Roberto Nambuletto - Napoli – Il silenzio irreale che aveva avvolto le strade di Ponticelli negli ultimi mesi è stato spezzato dal rumore secco dei proiettili. cronachedellacampania.it
+++AGGUATO IN STRADA: SPARI CONTRO UN RAGAZZO MENTRE PASSEGGIA CON L'AMICA+++ facebook
