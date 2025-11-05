Agguato a colpi d' arma da fuoco in strada ferito gravemente ' Peppaccio'

I carabinieri della compagnia di Marano di Napoli e i carabinieri della stazione di Mugnano sono intervenuti in via Luca Giordano all'altezza del civico 32 per un probabile agguato. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che ignoti in sella ad uno scooter si sono avvicinati. 🔗 Leggi su Napolitoday.it