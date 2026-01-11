Due aggressioni alla stazione di Roma Termini Un uomo in fin di vita dopo un pestaggio un rider ferito un' ora dopo
Due episodi di violenza si sono verificati presso la stazione di Roma Termini, coinvolgendo un uomo in condizioni critiche dopo un pestaggio e un rider rimasto ferito poco dopo. Le aggressioni sono avvenute rispettivamente in via Giolitti e via Manin. Sul caso sono in corso interrogatori con quattro persone coinvolte, mentre le autorità indagano sulle circostanze e motivazioni degli atti violenti.
Un uomo è stato picchiato brutalmente in via Giolitti. L'altro aggredito in via Manin. Quattro persone interrogate. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Roma violenta, due aggressioni alla stazione Termini. Un uomo in fin di vita e un rider ferito
Leggi anche: Due aggressioni nella zona di Termini: uomo in fin di vita e rider ferito. Caccia all'uomo in corso
Minimarket nel mirino: due rapine in trenta minuti. Malviventi spaccano vetrina e aggrediscono commerciante; Capotreno aggredito: due persone arrestate, avevano rapinato un uomo poco prima; Roma, tentato stupro in pieno giorno: arrestato un cuoco di 23 anni; L’infortunio di Dovbyk mette nei guai la Roma: Ferguson torna in bilico.
Roma Termini: due aggressioni alla stazione, grave un 57enne - E' Termini, la stazione ferroviaria al centro della Capitale, sempre piu' ... iltempo.it
Due aggressioni alla Stazione Termini a Roma: grave un uomo - Due brutali aggressioni e un uomo lasciato a terra in fin di vita a Termini, la stazione ferroviaria al centro della Capitale ... msn.com
#Roma Maxi operazione delle forze dell'ordine per trovare i responsabili di due violente aggressioni nei pressi della Stazione Termini. In Via Giolitti un uomo è stato picchiato da più persone: ricoverato, è in pericolo di vita. A Via Manin vittima dell'agguato u x.com
Violenze in stazione e sui treni. “Aggressioni continue e insulti” Via Farini, ragazzi pestati e inseguiti da una baby gang Liti e minacce fra vicini di casa. La vicenda in tribunale Lotteria, tre biglietti vincenti nel Parmense. Tutti i numeri estratti Basket, la Fulgor cer - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.