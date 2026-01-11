Due aggressioni alla stazione di Roma Termini Un uomo in fin di vita dopo un pestaggio un rider ferito un' ora dopo

Due episodi di violenza si sono verificati presso la stazione di Roma Termini, coinvolgendo un uomo in condizioni critiche dopo un pestaggio e un rider rimasto ferito poco dopo. Le aggressioni sono avvenute rispettivamente in via Giolitti e via Manin. Sul caso sono in corso interrogatori con quattro persone coinvolte, mentre le autorità indagano sulle circostanze e motivazioni degli atti violenti.

