Aggredisce a bastonate un clochard e il suo cane | denunciato un 41enne

Un uomo di 41 anni è stato denunciato a Como dopo aver aggredito un senzatetto e il suo cane, colpendoli con delle pietre. L'aggressione, avvenuta in stato di ebbrezza, non aveva alcun motivo apparente. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'identificazione e alla denuncia dell'autore, garantendo così la tutela delle vittime e il rispetto della legge.

Como, 15 gennaio 2026 – Ubriaco, si è scagliato contro un clochard ed il suo cane colpendoli con delle pietre, senza alcun motivo. Protagonista dell'insano gesto, compiuto nella notte del 15 gennaio, un 41enne di origine tunisina che è stato immediatamente denunciato. Verso le 2 del mattino, a seguito di una segnalazione, una volante della polizia è intervenuta nel parcheggio antistante un supermercato nei pressi dello stadio di Como. Sul posto gli agenti hanno trovato la vittima e l'aggressore, quest'ultimo con alcune pietre nelle tasche dei pantaloni ed un bastone vicino.

