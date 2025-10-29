Aggredisce e picchia un uomo per una discussione sul cane | denunciato un 49enne

Perugiatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una banale lite per il cane si trasforma in una aggressione e in una denuncia. Gli agenti del Commissariato di Foligno hanno denunciato un 49enne rumeno per lesioni personali gravi e aggravate nei confronti di un 56enne italiano.La vicenda, ricostruita dagli agenti del Commissariato di P.S. di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

