Margin Wojciechowski era stato trovato senza vita coi segni di cinque colpi di pistola di piccolo calibro. A oltre un anno e mezzo di distanza c’è un presunto colpevole per l’omicidio del senzatetto di 43 anni, avvenuto il 19 gennaio del 2024 nel Torinese. La vittima viveva in una baracca alla periferia di Venaria Reale, tra la riva del torrente Stura e i binari della linea ferroviaria Torino-Ceres. A sparare – come riportano Corriere di Torino e La Stampa – sarebbe stato un commesso del posto, Gualtiero Franchino, 63 anni da compiere, fermato nei giorni scorsi dal carabinieri del nucleo investigativo di Torino e dai colleghi della compagnia di Venaria Reale, coordinati dal pm Daniele Piergianni, con provvedimento convalidato dalla giudice per le indagini preliminari Beatrice Bonisoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Uccise a colpi di pistola clochard che aveva “minacciato” il suo cane con il coltello: arrestato 63enne