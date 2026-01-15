AEW | MJF batte Bandido per sottomissione poi cerca di smascherarlo

Durante l’ultimo episodio di AEW Dynamite: Maximum Carnage, MJF ha difeso con successo il suo titolo mondiale contro Bandido, vincendo con una sottomissione. Dopo il match, il campione ha tentato di smascherare l’avversario, alimentando le tensioni nel mondo della AEW. Questo evento segna la prima difesa del secondo regno di MJF come AEW World Champion, consolidando la sua posizione nel roster.

MJF ha portato a termine con successo la prima difesa del suo secondo regno come AEW World Champion, sconfiggendo Bandido nel main event di AEW Dynamite: Maximum Carnage. Il match si è concluso per sottomissione quando l’arbitro ha fermato l’incontro dopo che Bandido ha perso i sensi nella presa Salt of the Earth. Il ROH World Champion si era guadagnato l’opportunità titolata vincendo il Dynamite Diamond Ring contro Ricochet durante AEW Dynamite on 34th Street. MJF, dal canto suo, aveva conquistato il titolo a Worlds End in un fatal four-way che coinvolgeva anche Samoa Joe, Hangman Adam Page e Swerve Strickland. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

