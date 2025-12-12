AEW | MJF prossimo al rientro un anello da riconquistare e poi obiettivo titolo mondiale

MJF, assente dalle scene da quasi tre mesi, si prepara al suo ritorno nel mondo del wrestling. Dopo aver perso il titolo CMLL e il match di All Out, lottatore mira a riconquistare il proprio spazio e, successivamente, puntare al titolo mondiale, riaccendendo l’interesse dei fan e alimentando nuove sfide.

MJF è assente dalle scene da quasi tre mesi, dopo che nel giro di due giorni ha perso il titolo CMLL contro Mistico e poi il match di All Out contro Mark Briscoe al termine della loro rivalità. Tanti impegni extra-ring per il Salt of Earth che rimane una delle star principali della AEW e proprio per questo motivo il suo rientro è tanto atteso e avverrà con un grande impatto stando alle ultime indiscrezioni. L'anello il punto di partenza. A parlare dell'imminente rientro di MJF è stato Bryan Alvarez del Wrestling Observer che ha confermato come la prossima settimana sia quella giusta poichè a Dynamite andrà in scena la Dynamite Diamond Battle Royal, un match e successiva finale, quando disputata, che è stato sempre vinto da MJF nei cinque anni in cui è stato disputato.