Usa e Cina verso un accordo commerciale la tregua dopo la guerra dei Dazi prima dell’incontro Xi-Trump

L’incontro fra Donald Trump e Xi Jinping, in programma per i prossimi giorni in Corea del Sud, si avvicina. E in vista di quel faccia a faccia, Stati Uniti e Cina sembrano più vicini che mai a finalizzare un accordo commerciale e lasciarsi alle spalle le tensioni degli ultimi mesi, culminate prima con la minaccia di dazi da parte di Washington e poi con la stretta sull’esportazione di terre rare da parte di Pechino. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Argomenti simili trattati di recente

“Vorrei che la Cina ci aiutasse con Mosca”, così il presidente statunitense #Trump a bordo dell’Air Force One in viaggio verso l’Asia. Una missione nel segno dei dazi e dei negoziati commerciali, che avrà il suo clou nel bilaterale con il presidente cinese Xi Jin - facebook.com Vai su Facebook

Con dazi al 40%, le esportazioni della Cina verso gli Stati Uniti stanno crollando. Verso l’Europa, invece, continuano a crescere. Un motivo per cui in UE non è semplice resistere alla tentazione dei dazi. (Scusate il chart crime sull’asse delle ordinate) - X Vai su X

Usa-Cina, Trump pronto a vedere Xi: verso l’accordo commerciale - Le delegazioni diplomatiche di Cina e Usa sarebbero vicine a raggiungere un accordo commerciale da presentare prima dell’incontro tra Trump e Xi in Corea del Sud ... Si legge su quifinanza.it

L’annuncio: «Usa e Cina stanno finalizzando i dettagli dell’accordo commerciale» - Stati Uniti e Cina si preparano a «finalizzare i dettagli» di un accordo commerciale prima «dell'attesissimo incontro» tra Donald Trump e Xi Jinping in Corea del Sud. Secondo unionesarda.it

'Usa e Cina finalizzano dettagli accordo commerciale' - Stati Uniti e Cina si preparano a "finalizzare i dettagli" di un accordo commerciale prima dell'attesissimo incontro tra Donald Trump e Xi Jinping in Corea del Sud. Riporta ansa.it