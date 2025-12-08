La minaccia dei dazi Usa fa il solletico alla Cina | surplus commerciale per la prima volta oltre i 1000 miliardi di dollari

Le pressioni Usa per ridurre il proprio disavanzo commerciale non scalfiscono di una virgola lo strapotere di Pechino. Nei primi 11 mesi del 2025, l’export complessivo della Cina è cresciuto del 5,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e l’import è diminuito dello 0,6%, portando il surplus commerciale alla cifra record di 1.076 miliardi di dollari. Pari a un aumento del 21,6%, a dispetto del brusco calo dell’interscambio con gli Stati Uniti. I produttori cinesi del resto hanno tirato un sospiro di sollievo dopo che il presidente cinese Xi Jinping e quello americano Donald Trump hanno siglato una tregua sul commercio nell’incontro avuto a fine ottobre in Corea del Sud, a margine del forum dell’Apec. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

