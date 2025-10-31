A$AP Rocky è decisamente pronto per una collezione menswear di Chanel

Lo scorso dicembre, pochi giorni dopo l’annuncio di Matthieu Blazy alla guida di Chanel, ci eravamo allarmati davanti alla possibilità di vedere il designer abbandonare i lidi del menswear per sempre. La storia di Chanel nella moda maschile è complessa e travagliata, riassumibile con una frase che potrebbe essere tipo «c’è ma non esiste». Quando poi, ad aprile di quest’anno, la maison ha nominato Kendrick Lamar come nuovo global ambassador e volto della nuova campagna eyewear, l'idea di vedere una collezione maschile di Chanel aveva ripreso quota all’interno dei circoli di appassionati di menswear. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

