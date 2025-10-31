A$AP Rocky è decisamente pronto per una collezione menswear di Chanel

Gqitalia.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso dicembre, pochi giorni dopo l’annuncio di Matthieu Blazy alla guida di Chanel, ci eravamo allarmati davanti alla possibilità di vedere il designer abbandonare i lidi del menswear per sempre. La storia di Chanel nella moda maschile è complessa e travagliata, riassumibile con una frase che potrebbe essere tipo «c’è ma non esiste». Quando poi, ad aprile di quest’anno, la maison ha nominato Kendrick Lamar come nuovo global ambassador e volto della nuova campagna eyewear, l'idea di vedere una collezione maschile di Chanel aveva ripreso quota all’interno dei circoli di appassionati di menswear. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

a$ap rocky 232 decisamente pronto per una collezione menswear di chanel

© Gqitalia.it - A$AP Rocky è decisamente pronto per una collezione menswear di Chanel

Leggi anche questi approfondimenti

a$ap rocky 232 decisamenteA$AP Rocky fa una proposta di matrimonio (spoiler: non a Rihanna) - davanti a lui non c’&#232; la sua partner e madre dei loro tre figli ... Lo riporta vanityfair.it

A$AP Rocky sorprende tutti con una proposta di matrimonio a Margaret Qualley per la campagna Chanel - A$AP Rocky ha sorpreso tutti con una proposta di matrimonio a Margaret Qualley durante le riprese di una campagna Chanel a New York ... Secondo msn.com

L'hair look originalissimo di A$AP Rocky - Ma al di là della raffinatezza dell’outfit, a catturare l’attenzione del pubblico e dei media &#232; stato soprattutto il suo hair look, un elemento che A$AP Rocky ... Come scrive gqitalia.it

Cerca Video su questo argomento: A$ap Rocky 232 Decisamente