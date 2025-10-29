A$AP Rocky fa una proposta di matrimonio spoiler | non a Rihanna

Vanityfair.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rapper si inginocchia con stile e romanticismo nei pressi della metropolitana di New York ma. davanti a lui non c’è la sua partner e madre dei loro tre figli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

a$ap rocky fa una proposta di matrimonio spoiler non a rihanna

© Vanityfair.it - A$AP Rocky fa una proposta di matrimonio (spoiler: non a Rihanna)

Contenuti che potrebbero interessarti

a$ap rocky fa propostaA$AP Rocky fa una proposta di matrimonio (spoiler: non a Rihanna) - davanti a lui non c’è la sua partner e madre dei loro tre figli ... Si legge su vanityfair.it

A$AP Rocky sorprende tutti con una proposta di matrimonio a Margaret Qualley per la campagna Chanel - La strategia del “dietro le quinte” è ormai un potente strumento nel mondo della pubblicità e dell'intrattenimento. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: A$ap Rocky Fa Proposta