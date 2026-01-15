A Zelarino il funerale di Sergiu Tarna

A Zelarino, nella chiesa di Santa Lucia, si è celebrato il funerale di Sergiu Tarna, vittima di un tragico episodio avvenuto tra il 30 e il 31 dicembre. La cerimonia, secondo il rito ortodosso, ha rappresentato un momento di commiato e preghiera per il defunto.

A Zelarino, nella parrocchia di Santa Lucia, si è svolto con rito ortodosso il funerale di Sergiu Tarna, ucciso nella notte tra il 30 e il 31 dicembre. Tanti giovani, la mattina di giovedì 15 gennaio, hanno riempito la chiesa manifestando la loro vicinanza alla famiglia. C'erano i compagni del Dieffe, l'istituto di Spinea per la formazione nella ristorazione che Sergiu aveva frequentato, e gli amici e i colleghi conosciuti nelle esperienze lavorative come barman, l'ultima al bar Dalla Moretta di Mestre.

Sergiu Tarna, il funerale del 25enne: le urla strazianti di mamma Anastasia davanti al feretro e il dolore composto durante il rito ortodosso video - Un dolore troppo grande, quello della perdita di suo figlio, Sergiu Tarna, ucciso il 31 dicembre con un colpo di ... msn.com

Sergiu Tarna, i funerali strazianti del barman ucciso nel Veneziano e la disperazione della mamma: «Alzati, amore mio. Cosa ti hanno fatto?» - Famiglia e amici: «Vogliamo giustizia, ci batteremo per te» ... corrieredelveneto.corriere.it

DOMANI L'ULTIMO SALUTO A SERGIU TARNA: «FAMIGLIA SOTTO SHOCK» | 14/01/2026

VIDEO / Il dolore di Anastasia Burghelea, mamma di Sergiu Tarna, al funerale con rito romeno ortodosso del figlio ucciso con un colpo di pistola e abbandonato in un campo a Mira, nel Veneziano. La funzione nella chiesa di Zelarino. (video Pòrcile) facebook

