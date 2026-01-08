Omicidio di Sergiu Tarna | arrestato un sospetto possibile svolta nelle indagini

Un sospetto è stato arrestato nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Sergiu Tarna, il giovane barista moldavo di 25 anni trovato morto a Malcontenta di Mira. Si tratta di un agente della polizia locale, secondo quanto emerso. La vicenda potrebbe presto conoscere una svolta importante, grazie anche alle nuove indagini in corso. Restano aperti gli approfondimenti per chiarire le dinamiche e le cause di questa tragica scomparsa.

Fermato un presunto responsabile, sarebbe un agente della polizia locale. Potrebbe esserci una svolta decisiva nel caso di Sergiu Tarna, il barista moldavo di 25 anni trovato morto il 31 dicembre in un terreno agricolo a Malcontenta di Mira, nel Veneziano. Nella mattinata di giovedì 8 gennaio, è stato arrestato il presunto autore del delitto. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, si tratterebbe di un agente della polizia locale di Venezia. In attesa di conferme ufficiali, gli inquirenti si preparano a chiarire i dettagli nel corso di una conferenza stampa in Procura.

