Sergiu Tarna ucciso a 25 anni a Capodanno arrestato il presunto killer | è un vigile urbano di Venezia

Da leggo.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prime ore del nuovo anno, si è verificato un grave episodio a Venezia, con la morte di un giovane di 25 anni. Le forze dell'ordine hanno identificato e arrestato il sospettato, un vigile urbano della città, nell’ambito delle indagini in corso. La vicenda ha suscitato attenzione e richiama l’attenzione sulle dinamiche di sicurezza e legalità nel territorio veneziano.

Sarebbe stato individuato il presunto killer del ragazzo di 25 anni ucciso prima di Capodanno. Un arresto è stato effettuato dai carabinieri di Venezia nell'ambito delle indagini. 🔗 Leggi su Leggo.it

sergiu tarna ucciso a 25 anni a capodanno arrestato il presunto killer 232 un vigile urbano di venezia

© Leggo.it - Sergiu Tarna ucciso a 25 anni a Capodanno, arrestato il presunto killer: è un vigile urbano di Venezia

Leggi anche: Sergiu Tarna, ucciso in un campo vicino Venezia. Le ipotesi: colpo di pistola o picconata alla testa

Leggi anche: Hekuran Cumani, arrestato il presunto killer: ha 21 anni, l'ha ucciso con una coltellata al collo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Cameriere trovato morto nei campi con una ferita in testa: «È omicidio»; Sergiu Tarna ucciso a 25 anni, il dolore della mamma: «Ormai era autonomo, non so cosa sia capitato»; Sergiu Tarna, ucciso in un campo vicino Venezia. Le ipotesi: colpo di pistola o picconata alla testa; L'incontro finito male: più persone erano con il barman ucciso. Nessun bossolo.

sergiu tarna ucciso 25Sergiu Tarna ucciso a 25 anni con un colpo di pistola alla tempia, fermato il presunto killer: «È un vigile di Venezia» - Un arresto è stato effettuato dai carabinieri di Venezia nell'ambito delle indagini sull'uccisione del cittadino moldavo Sergiu Tarna, di 25 anni, trovato morto il 31 ... ilmessaggero.it

sergiu tarna ucciso 25Ragazzo di 25 anni ucciso a Venezia, arrestato il presunto killer: è un vigile urbano - Sarebbe stato individuato il presunto killer del ragazzo di 25 anni ucciso prima di Capodanno. msn.com

sergiu tarna ucciso 25Sergiu Tarna, preso il killer del 25enne: è un vigile urbano. Incastrato dalla telefonata al padre mentre scappava in Spagna - Lo hanno trovato tra i ruderi sepolti dall'edera, si era nascosto a breve distanza da dove, qualche giorno prima, aveva ucciso Sergiu Tarna con un colpo di pistola alla ... ilgazzettino.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.