Sergiu Tarna ucciso a 25 anni a Capodanno arrestato il presunto killer | è un vigile urbano di Venezia

Nelle prime ore del nuovo anno, si è verificato un grave episodio a Venezia, con la morte di un giovane di 25 anni. Le forze dell'ordine hanno identificato e arrestato il sospettato, un vigile urbano della città, nell’ambito delle indagini in corso. La vicenda ha suscitato attenzione e richiama l’attenzione sulle dinamiche di sicurezza e legalità nel territorio veneziano.

Sarebbe stato individuato il presunto killer del ragazzo di 25 anni ucciso prima di Capodanno. Un arresto è stato effettuato dai carabinieri di Venezia nell'ambito delle indagini. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Sergiu Tarna ucciso a 25 anni a Capodanno, arrestato il presunto killer: è un vigile urbano di Venezia Leggi anche: Sergiu Tarna, ucciso in un campo vicino Venezia. Le ipotesi: colpo di pistola o picconata alla testa Leggi anche: Hekuran Cumani, arrestato il presunto killer: ha 21 anni, l'ha ucciso con una coltellata al collo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Cameriere trovato morto nei campi con una ferita in testa: «È omicidio»; Sergiu Tarna ucciso a 25 anni, il dolore della mamma: «Ormai era autonomo, non so cosa sia capitato»; Sergiu Tarna, ucciso in un campo vicino Venezia. Le ipotesi: colpo di pistola o picconata alla testa; L'incontro finito male: più persone erano con il barman ucciso. Nessun bossolo. Sergiu Tarna ucciso a 25 anni con un colpo di pistola alla tempia, fermato il presunto killer: «È un vigile di Venezia» - Un arresto è stato effettuato dai carabinieri di Venezia nell'ambito delle indagini sull'uccisione del cittadino moldavo Sergiu Tarna, di 25 anni, trovato morto il 31 ... ilmessaggero.it

Ragazzo di 25 anni ucciso a Venezia, arrestato il presunto killer: è un vigile urbano - Sarebbe stato individuato il presunto killer del ragazzo di 25 anni ucciso prima di Capodanno. msn.com

Sergiu Tarna, preso il killer del 25enne: è un vigile urbano. Incastrato dalla telefonata al padre mentre scappava in Spagna - Lo hanno trovato tra i ruderi sepolti dall'edera, si era nascosto a breve distanza da dove, qualche giorno prima, aveva ucciso Sergiu Tarna con un colpo di pistola alla ... ilgazzettino.it

Omicidio del barman, Sergiu Tarna giustiziato per un debito di droga: «Ucciso con un colpo alla testa». Caccia ai killer x.com

Sergiu Tarna, 25enne di origini moldave, è stato attirato in trappola nelle campagne di Mira: si indaga sullo spaccio e si stanno passando al setaccio i due telefoni che il giovane aveva con sé quando è stato freddato - facebook.com facebook

