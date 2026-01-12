Concerto dei docenti della Scuola di Musica di Poggio Bracciolini

Il concerto dei docenti della Scuola di Musica di Poggio Bracciolini si terrà venerdì 16 gennaio ad Arezzo alle ore 21. L'evento offrirà un'esibizione di musica dal vivo, mettendo in luce il talento e la preparazione degli insegnanti della scuola. Un’occasione per ascoltare performance di qualità in un ambiente semplice e rispettoso, dedicata agli appassionati di musica e alla comunità locale.

Arezzo, 12 gennaio2 206 – Sarà una serata all'insegna dell a musica dal vivo e della qualità artistica quella in programma venerdì 16 gennaio, alle ore 21.15, all'auditorium "Le Fornaci", che ospiterà il concerto dei docenti della Scuola di Musica di Poggio Bracciolini. L'ingresso è libero. Sul palco saliranno gli insegnanti della scuola, musicisti qualificati e appassionati, che quotidianamente trasmettono agli allievi non solo competenze tecniche, ma soprattutto l'amore per la musica e per il fare musica insieme. Un'occasione per il pubblico di ascoltare dal vivo un ensemble variegato, capace di restituire la ricchezza dei linguaggi musicali e il valore di un progetto educativo radicato nel territorio.

