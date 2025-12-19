Domani 20 dicembre concerto di Natale con allievi e docenti della Scuola di Musica Le 7 Note

Sabato 20 dicembre alle 16.30, il Teatro Pietro Aretino ospiterà il tradizionale Concerto di Natale della Scuola di Musica Le 7 Note di Arezzo. Un’occasione speciale per ascoltare le esibizioni degli allievi e dei docenti, in un’atmosfera ricca di magia e musica, che celebra l’arrivo delle festività e il talento della nostra comunità musicale. Un evento da non perdere per condividere momenti di musica e convivialità.

Arezzo, 19 dicembre 2025 – Sabato 20 dicembre, alle ore 16.30, al Teatro Pietro Aretino (via Bicchieraia 26) avrà luogo il tradizionale Concerto di Natale della Scuola di Musica Le 7 Note, con la partecipazione degli allievi e docenti. Il pomeriggio si aprirà con l’esibizione dei cori Viscantus e Rosa Splendens diretti da Silvia Vajente, in collaborazione con l’Associazione culturale Viscantus. A seguire, saliranno sul palco gli studenti delle classi di pianoforte di Fabiana Barbini, Eleonora Nardone e Greta Palazzini, gli allievi di flauto guidati dalle docenti Elisa Boschi e Eleonora Lucci, i giovanissimi allievi di flauto del corso Suzuki preparati da Benedetta Bertuccini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

