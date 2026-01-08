Gli iraniani insorgono contro il regime | Tv di Stato in fiamme | VIDEO
Da oltre una settimana, le proteste popolari in Iran continuano a coinvolgere le strade di diverse città, con manifestanti che esprimono il loro dissenso nei confronti del regime degli Ayatollah. Le immagini di TV di Stato in fiamme e la presenza costante di cittadini in piazza testimoniano un momento di forte tensione politica e sociale nel paese.
In piazza contro il regime degli Ayatollah. Dopo dodici giorni di proteste in Iran si continua a manifestare. Si parla in queste ore di un incendio alla televisione di Stato. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato l'Iran di "colpirlo molto forte" se le autorità "cominceranno ad uccidere" i manifestanti. Mentre la rivolta, iniziata come protesta contro la crisi economica, si è ora allargata a 21 province. In queste immagini un manifestante sale sopra una statua, si vedono scontri di piazza e cortei in molti quartieri di Teheran come Shahrak ed Ekbatan. . 🔗 Leggi su Iltempo.it
Prosegue l’ondata di proteste in Iran. Notte di tensione ad Azna, cittadina della provincia di Lorestan, nell’Iran occidentale. Video diffusi sui social media mostrano manifestanti radunati davanti a una stazione di polizia che scandiscono slogan contro il regime; Il crollo della valuta iraniana smaschera gli speculatori dietro la crisi.
