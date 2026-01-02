Inviato di La7 in lacrime durante la diretta da Crans-Montana | Erano ragazzi scusatemi VIDEO
Durante la serata di Capodanno a Crans-Montana, una tragedia ha scosso la località sciistica svizzera. Un inviato di La7, visibilmente commosso, ha commentato in diretta un evento drammatico, affermando: “Erano ragazzi, scusatemi”. L’incidente ha coinvolto giovani e ha portato alla luce un momento di grande dolore, suscitando attenzione e riflessione sulla sicurezza in montagna.
La notte di Capodanno si è trasformata in tragedia a Crans-Montana, rinomata località sciistica del Canton Vallese svizzero. Un violento incendio ha travolto il locale La Constellation portando via almeno 47 vite e lasciando oltre cento persone con gravi ustioni. Il dato più straziante è che la maggior parte delle vittime erano adolescenti e giovani adulti, ragazzi tra i sedici e i vent’anni che avevano scelto quel posto per brindare all’arrivo del 2026. Durante il telegiornale delle 20 di giovedì 1 gennaio su La7, è accaduto qualcosa di raro in televisione. Guy Chiappaventi, inviato esperto che ha raccontato guerre e criminalità organizzata per decenni, si è trovato di fronte a un dolore troppo grande da contenere. 🔗 Leggi su Cultweb.it
