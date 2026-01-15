Il film: 28 anni dopo: Il tempio delle ossa (2026) Titolo originale: 28 Years Later: The Bone Temple Regia: Nia DaCosta Sceneggiatura: Alex Garland Produzione: Danny Boyle Genere: Horror, Drammatico, Post-apocalittico Cast: Ralph Fiennes, Jack O’Connell, Chi Lewis-Parry Durata: 125 minuti Dove l’abbiamo visto: Cinema Distribuzione in Italia: Sony Pictures Trama: In una Gran Bretagna isolata dal resto del mondo e devastata dal virus, Spike incrocia una setta guidata da Sir Jimmy Crystal mentre il dottor Kelson continua a interrogarsi su ciò che resta di umano negli infetti. Tra fede, scienza e morte, il mondo post-apocalittico rivela nuove, inquietanti forme di spiritualità. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - 28 anni dopo: Il tempio delle ossa è il capitolo più umano e disturbante della saga

Leggi anche: 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa, il trailer italiano ufficiale del nuovo capitolo della saga horror

Leggi anche: 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa – Ci sarà un sequel della saga?

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

28 anni dopo - Il tempio delle ossa, recensione: horror e poesia in un sequel che sfiora la perfezione; 28 anni dopo: Il tempio di ossa, promosso o bocciato? Il voto Rotten Tomatoes vi stupirà; 28 anni dopo - Il tempio delle ossa, tutto quello che sappiamo sul film sequel; 28 anni dopo: Il Tempio delle Ossa, trama e cast del film horror in uscita al cinema.

28 anni dopo: Il Tempio delle Ossa, cosa sapere del film horror in uscita al cinema - Leggi su Sky TG24 l'articolo 28 anni dopo: Il Tempio delle Ossa, cosa sapere del film horror in uscita al cinema ... tg24.sky.it