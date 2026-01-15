La Cina ha registrato un surplus commerciale di circa 1.200 miliardi di dollari, segnando un nuovo record. Questo risultato riflette la crescita economica del paese, ma evidenzia anche alcune criticità, come la debolezza dello yuan. Analizzare questi dati permette di comprendere meglio le dinamiche del mercato cinese e le implicazioni per l’economia globale.

La Cina ha segnato un nuovo record nel surplus della bilancia commerciale con un dato favorevole di 1.200 miliardi di dollari, quasi l’intero Pil della Spagna o il 60% di quello italiano, nel 2025. Il volo dell’export cinese. Il tasso di crescita dell’export a dicembre, anno su anno, è stato superiore al tasso di crescita di novembre del 5,9%, ottenendo un incremento del 6,6%, stupendo perfino Pechino. La Cina ha superato la Scilla e la Cariddi della guerra commerciale lanciata da Donald Trump, ma ha a sua volta attaccato Washington per aver aggravato gli squilibri mondiali: “Nonostante le esportazioni verso gli Stati Uniti siano diminuite del 20%, mentre quelle verso l’UE sono aumentate dell’8,4% e verso il Sud-Est asiatico del 13,4%, poiché i produttori cinesi hanno dirottato le spedizioni verso altri mercati”, nota il Financial Times, sottolineando come il rallentamento interno di Pechino renda la Cina più dipendente dalle esportazioni. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - 1.200 miliardi di dollari di surplus: dietro il boom della Cina anche la debolezza dello yuan

Leggi anche: Cina, il surplus commerciale a 1.200 miliardi nonostante i dazi

Leggi anche: La minaccia dei dazi Usa fa il solletico alla Cina: surplus commerciale per la prima volta oltre i 1000 miliardi di dollari

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Cina, il surplus commerciale sale nonostante i dazi di Trump: nel 2025 toccati i 1200 miliardi, cresce l'export in Europa; Cina, surplus commerciale di 1.200 miliardi di dollari nel 2025: è record nonostante i dazi di Trump; Cina, il surplus commerciale a 1.200 miliardi nonostante i dazi; Cina, surplus commerciale sale nonostante i dazi di Trump: nel 2025 toccati i 1.200 miliardi, cresce l’export in Europa.

A petto in fuori. La Cina beffa i dazi di Trump: surplus da record di 1.200 miliardi di dollari nel 2025 - Alla gloriosa macchina esportatrice di Pechino le tariffe americane sembrano scivolare addosso grazie alla presenza costante lungo l’intera catena del ... huffingtonpost.it