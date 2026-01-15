Cina il surplus commerciale a 1.200 miliardi nonostante i dazi

Nonostante l’applicazione di dazi statunitensi, la Cina continua a registrare un consistente surplus commerciale, raggiungendo i 1.200 miliardi di dollari. Le esportazioni del Paese, sotto la guida di Xi Jinping, hanno mantenuto una crescita stabile, confermando la capacità di adattamento dell’economia cinese alle tensioni commerciali internazionali. Questa dinamica evidenzia la resilienza del settore esportativo cinese e il suo ruolo centrale nel commercio globale.

La Cina sfugge alla tagliola dei dazi statunitensi. Le esportazioni del Paese guidato da Xi Jinping (in foto) non solo non si sono contratte, ma hanno preso il volo portando il surplus commerciale - dato dalla differenza delle merci spedite all'estero e quelle importate - a 1.189 miliardi di dollari, in crescita del 5,5% rispetto al livello raggiunto nel 2024. Un record inimmaginabile almeno rispetto alle aspettative dell'inizio della presidenza di Donald Trump, un risultato raggiunto sostituendo le vendite negli Stati Uniti (effettivamente calate del 22%) con un incremento verso altre destinazioni come l'Unione europea e il Sud-Est asiatico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cina, il surplus commerciale a 1.200 miliardi nonostante i dazi Leggi anche: La minaccia dei dazi Usa fa il solletico alla Cina: surplus commerciale per la prima volta oltre i 1000 miliardi di dollari Leggi anche: Per la Cina surplus commerciale da record nonostante le tensioni con gli Usa. Produzione di auto al nuovo massimo storico La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Cina, il surplus commerciale sale nonostante i dazi di Trump: nel 2025 toccati i 1200 miliardi, cresce l'export in Europa; Cina, surplus commerciale di 1.200 miliardi di dollari nel 2025: è record nonostante i dazi di Trump; Per la Cina surplus commerciale da record nonostante le tensioni con gli Usa; Cina: surplus commerciale nel 2025 vola a 1’189 miliardi dollari. Cina, il surplus commerciale sale a 1.200 miliardi: è record nonostante i dazi di Trump. Cresce l’export in Europa - La differenza fra esportazioni e importazioni di Pechino ai massimi storici nel 2025. msn.com

