WWE | I segreti dietro al trucco facciale di Stephanie Vaquer
Con un video pubblicato dal profilo X di Fightful, Stephanie Vaquer ci ha tenuto a spiegare tutti i segreti e i più profondi dettagli celati all’interno del suo trucco facciale. Qui la clip ritraente la campionessa femminile. Stephanie Vaquer explains the meaning behind her makeup. pic.twitter.comqv2QRKfacr — Fightful Wrestling (@Fightful) October 31, 2025. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
