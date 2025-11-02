WWE | I segreti dietro al trucco facciale di Stephanie Vaquer

Zonawrestling.net | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con un video pubblicato dal profilo X di Fightful, Stephanie Vaquer ci ha tenuto a spiegare tutti i segreti e i più profondi dettagli celati all’interno del suo trucco facciale. Qui la clip ritraente la campionessa femminile. Stephanie Vaquer explains the meaning behind her makeup. pic.twitter.comqv2QRKfacr — Fightful Wrestling (@Fightful) October 31, 2025. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

