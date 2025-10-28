Wizz Air presentate le nuove rotte da Milano | Trasportati 3,4 mln di passeggeri +32% sul 2024
Wizz Air e Sea - Aeroporti di Milano hanno presentato nelle scorse ore la nuova “Winter Season 2025”, confermando l’espansione della compagnia ungherese sul mercato italiano, con particolare attenzione a Milano Malpensa.Per la stagione invernale, Wizz Air introduce cinque nuove rotte da Malpensa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Wizz Air, tre nuove rotte da Bari verso l’Est: Armenia, Moldavia e Macedonia del Nord entrano nella rete pugliese - facebook.com Vai su Facebook
#Venicemarathon Oltre 20.000 persone al via della 39^ Wizz Air Venicemarathon domenica 26 ottobre, sulle tre distanze di 42K-21K-10K e con oltre il 40% di stranieri. Presentata ieri all'M9 l'edizione dedicata a Giacomo Casanova. Leggi di più: https://cutt.ly/7 - X Vai su X
Wizz Air, presentate le nuove rotte da Milano: "Trasportati 3,4 mln di passeggeri, +32% sul 2024" - A oggi, otto aeromobili sono basati sull’aeroporto lombardo, dove l’offerta cresce del 14% rispetto al 2024, con 827mila posti aggiunti e un totale di 46 rotte in 23 Paesi ... Si legge su milanotoday.it
Malpensa: Wizz Air lancia cinque nuove rotte per l’inverno, incluso un volo giornaliero per Londra - Con queste aggiunte, Wizz Air consolida Malpensa come una delle sue basi strategiche in Italia e hub fondamentale per l’Europa (foto d'archivio) ... Riporta laprovinciadivarese.it
Wizz Air: 5 nuove rotte internazionali decollano nell’inverno di Milano Malpensa - Wizz Air accende i riflettori su Milano Malpensa dove la nuova stagione invernale porta con sè cinque nuove rotte e precisamente: Glasgow, Londra, ... Lo riporta travelquotidiano.com