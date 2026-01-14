Wikipedia compie 25 anni | da esperimento nerd a patrimonio globale

Wikipedia compie 25 anni, un quarto di secolo dalla sua creazione. Nato come progetto collaborativo, ha rivoluzionato il modo di condividere e accedere alle informazioni. Nonostante le sfide sulla neutralità e l’affidabilità, rimane una delle fonti più consultate e influenti nel panorama digitale globale. Questo traguardo testimonia l’evoluzione di un patrimonio collettivo, che continua a rappresentare un punto di riferimento nel mondo della conoscenza aperta.

Wikipedia festeggia 25 anni. Storica enciclopedia online nata dalla collaborazione volontaria, ha trasformato l'accesso alla conoscenza ma non senza critiche, dispute interne e sfide sul fronte della neutralità e dell'affidabilità. Oggi l'avvento dell'intelligenza artificiale pone nuove domande sul futuro della piattaforma. 25 anni fa (ri)nasceva un'idea di enciclopedia . Il 15 gennaio 2001 nasceva Wikipedia, progetto di Jimmy Wales e Larry Sanger con l'obiettivo di creare un'enciclopedia libera, gratuita e modificabile da chiunque. In pochi anni l'idea ha superato ogni aspettativa, arrivando a contare oltre 65 milioni di articoli in più di 300 lingue e miliardi di consultazioni annuali, grazie alla collaborazione di centinaia di migliaia di volontari in tutto il mondo.

