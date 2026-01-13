Wikipedia compie 25 anni pericoli dall' IA e da Musk

Nel 1998, Wikipedia è nata come progetto collaborativo per condividere conoscenza in modo aperto e gratuito. Ora, dopo 25 anni, si riflette anche sui rischi legati all’intelligenza artificiale e alle influenze di figure come Elon Musk. Questo anniversario invita a considerare l’evoluzione della conoscenza online e l’importanza di tutelare la qualità e l’affidabilità delle informazioni condivise.

«Celebrare la collaborazione umana al suo meglio": con questo motto 25 anni fa nasceva Wikipedia, l'enciclopedia libera, partecipativa e gratuita. Un'idea utopistica ora minacciata dall'intelligenza artificiale e dal progetto di Elon Musk di una sua versione alternativa, Grokipedia. Le origini e il modello economico senza pubblicità Era il 15 gennaio del 2001 quando Jimmy Wales e Larry Sanger.

