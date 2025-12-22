Asl Foggia ha ufficialmente nominato il dott. Savino Di Malta come nuovo direttore del Dipartimento di Salute Mentale. Il professionista, già in carica ad interim dal novembre 2021, assume ora l’incarico a pieno titolo, consolidando il suo ruolo all’interno dell’azienda sanitaria. Questa nomina rappresenta un passo importante per il rafforzamento dei servizi di salute mentale nella regione.

Nominato il direttore del Dipartimento di Salute Mentale: Asl Foggia ha conferito incarico al dott. Savino Di Malta, titolare ad interim dal 19 novembre 2021.Il contratto, firmato oggi nella sede della Direzione Generale in via Michele Protano, decorre dal primo gennaio 2026 e ha durata triennale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Asl Fg, nominato il direttore del Dipartimento di Salute Mentale: è il dott. Savino Di Malta

