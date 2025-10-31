Pollica nasce il primo ospedale di comunità dell’ASL Salerno
Pollica ricostruisce il futuro della sanità territoriale. Entro giugno 2026 l’ex sede della guardia medica diventerà Casa della Comunità. 2.000 mq, 20 posti letto, servizio di emergenza e telemedicina di ultima generazione Pisani: «Demoliamo per ricostruire una nuova visione della sanità di prossimità». Pollica si prepara a vivere un nuovo capitolo della propria storia sanitaria e comunitaria. È, infatti, in corso la demolizione dell’edificio che fino all’estate scorsa ha ospitato la guardia medica, per lasciare spazio a un progetto innovativo: la prima realizzazione ex novo di un Ospedale di Comunità dell’ ASL Salerno, la cui apertura è prevista entro giugno 2026, grazie al grande impegno del ASL ed in primis del Direttore Generale Gennaro Sosto. 🔗 Leggi su Zon.it
