Vigili del fuoco in emergenza sede di Menaggio disagiata | il caso arriva in Parlamento

Il caso del distaccamento dei vigili del fuoco di Menaggio, sede situata in una zona disagiata, è stato portato all’attenzione del Parlamento. La questione riguarda le difficoltà operative e logistiche che coinvolgono il servizio di emergenza nella località comasca. La discussione parlamentare mira a individuare soluzioni per garantire un intervento tempestivo e efficace in questa area.

Menaggio (Como), 14 gennaio 2026 – Finisce in Parlamento il caso del distaccamento dei vigili del fuoco di Menaggio. Il riconoscimento di “sede disagiata” non risulta essere stato prorogato o quantomeno stabilizzato. A sollevare il problema, chiedendo risposte ed interventi al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, la capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga. “Le criticità che ne avevano giustificato l’attribuzione non solo permangono ma risultano addirittura ulteriormente aggravate. La presenza dei già travagliati cantieri per la realizzazione della variante della Tremezzin a lungo la Statale Regina sta già mettendo a dura prova la viabilità dell’area – sottolinea Braga –, una situazione destinata a complicarsi ulteriormente in vista dei Giochi Olimpic i Invernali di Milano-Cortina 2026, a causa del previsto aumento dei flussi di traffico”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vigili del fuoco in emergenza, sede di Menaggio disagiata: il caso arriva in Parlamento Leggi anche: Vigili del Fuoco di Menaggio, Molteni: "Nessun ridimensionamento prima delle Olimpiadi 2026" Leggi anche: Vigili del fuoco, il sindaco chiede personale e sede Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Emergenza maltempo, 320 interventi dei Vigili del Fuoco in tutta la regione. 41 nel Pesarese; Prende fuoco un tetto, emergenza nella notte; Rischio incendio in una palazzina, i vigili del fuoco evitano il peggio; Australia, dichiarato lo stato di calamità. Distaccamento vigili del fuoco di Menaggio, Braga (Pd): “Ripristinare il riconoscimento di sede disagiata” - Vigili del fuoco, dopo le rassicurazioni arrivate nei giorni scorsi dal sottosegretario all’Interno Nicola Molteni in merito allo status di ... espansionetv.it

Ennesimo furto in una sede dei vigili del fuoco in Friuli, rubata attrezzatura da soccorso - Furto notturno al distaccamento dei vigili del fuoco: sottratte attrezzature cruciali per i soccorsi, indagini in corso. nordest24.it

Vigili del Fuoco a Menaggio: “Ripristinare il riconoscimento di sede disagiata”. Interrogazione PD al ministro dell’Interno - Dal 2018 il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Menaggio ha beneficiato del riconoscimento di “sede disagiata”, con articolazione oraria “24/72”, “in ragione delle oggettive difficoltà infrastruttur ... comozero.it

Auto in fiamme sull'A22: fuoco che si propaga oltre il guardrail, veicolo carbonizzato --> https://www.nordest24.it/incendio-auto-a22-brentino-belluno-intervento-vigili-fuoco - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.