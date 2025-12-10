vigili del fuoco il sindaco chiede personale e sede

Il sindaco di Morbegno, Patrizio Del Nero, ha rivolto un appello urgente ai rappresentanti competenti, sottolineando la necessità di incrementare il personale dei vigili del fuoco e di realizzare una nuova sede. La richiesta nasce dall’esigenza di garantire un intervento più efficace e sicuro nel territorio, in risposta alle crescenti esigenze della comunità locale.

I vigili del fuoco di Morbegno hanno bisogno di maggior personale e di una nuova sede. È questo l’accorato appello del primo cittadino di Morbegno, Patrizio Del Nero, che, nel corso dei festeggiamenti per S. Barbara, ha analizzato le criticità. "Inutile ricordare l’importanza del servizio per la collettività che, ogni giorno, è garantito dai vigili del fuoco – dice Del Nero –. La zona operativa del distaccamento di Morbegno è assai vasta e coinvolge, tra i comuni della Comunità montana morbegnese e alcuni dell’Alto Lario qualcosa come 60.000 persone. Attualmente l’organico del distaccamento morbegnese è di soli 5 vigili del fuoco in sevizio fisso più una quindicina di volontari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it