Vigili del Fuoco di Menaggio Molteni | Nessun ridimensionamento prima delle Olimpiadi 2026
Il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Menaggio manterrà il proprio status di sede disagiata fino alla fine delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Molteni ha confermato che non sono previste riduzioni o riorganizzazioni prima di tale evento, garantendo continuità e sicurezza per la zona. La decisione sottolinea l’importanza di mantenere un presidio stabile in un’area strategica, senza alcun allarme di ridimensionamenti imminenti.
