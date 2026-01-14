Vigili del fuoco di Menaggio a rischio l’organizzazione dei soccorsi | il caso in Parlamento
Il distaccamento dei vigili del fuoco di Menaggio rischia di perdere lo status di “sede disagiata” dal 2026, mettendo a rischio l’organizzazione dei soccorsi nella zona. Dal 2018, questo riconoscimento garantiva un orario di servizio 24/72, fondamentale per le esigenze del Centro e Alto Lago di Como. La questione è ora oggetto di discussione in Parlamento, in attesa di future decisioni che potrebbero influenzare la gestione delle emergenze locali.
Dal 1° gennaio 2026 il distaccamento dei vigili del fuoco di Menaggio non beneficia più del riconoscimento di “sede disagiata” con articolazione oraria 2472, uno status attribuito dal 2018 per le particolari difficoltà infrastrutturali e logistiche del Centro e Alto Lago di Como. Una decisione. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Vigili del fuoco in emergenza, sede di Menaggio disagiata: il caso arriva in Parlamento
Leggi anche: Vigili del Fuoco di Menaggio, Molteni: "Nessun ridimensionamento prima delle Olimpiadi 2026"
Vigili del fuoco di Menaggio, a rischio l’organizzazione dei soccorsi: il caso in Parlamento; Vigili del Fuoco a Menaggio: Ripristinare il riconoscimento di sede disagiata. Interrogazione PD al ministro dell'Interno; Timori per il futuro dei Vigili del Fuoco a Menaggio: Nessun allarme fino alle Olimpiadi, poi trattativa; Vigili del fuoco in emergenza sede di Menaggio disagiata | il caso arriva in Parlamento.
Vigili del fuoco di Menaggio, a rischio l’organizzazione dei soccorsi: il caso in Parlamento - Perso il riconoscimento di “sede disagiata”, Braga chiede al Governo di intervenire per garantire i soccorsi sul Lago di Como ... quicomo.it
Vigili del fuoco in emergenza, sede di Menaggio disagiata: il caso arriva in Parlamento - Interrogazione al ministro Piantedosi da parte della deputata Pd Chiara Braga: “Il riconoscimento risalente al 2018, al di là delle garanzie informali, non è stato ratificato” ... msn.com
Vigili del Fuoco a Menaggio: “Ripristinare il riconoscimento di sede disagiata”. Interrogazione PD al ministro dell’Interno - Dal 2018 il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Menaggio ha beneficiato del riconoscimento di “sede disagiata”, con articolazione oraria “24/72”, “in ragione delle oggettive difficoltà infrastruttur ... comozero.it
Auto in fiamme sull'A22: fuoco che si propaga oltre il guardrail, veicolo carbonizzato --> https://www.nordest24.it/incendio-auto-a22-brentino-belluno-intervento-vigili-fuoco - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.