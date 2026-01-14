Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-01-2026 ore 16 | 25

Ecco un’introduzione conforme alle tue indicazioni: Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio al 14 gennaio 2026 alle ore 16:25. Astral infomobilità fornisce informazioni in tempo reale su traffico e cantieri, evidenziando code e rallentamenti lungo il raccordo anulare, la Flaminia e la A1. Attualmente si segnalano congestioni tra Pontina e Tuscolana, oltre a chiusure e lavori in corso che influenzano la circolazione. Per dettagli e alternative,

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio inizia dal raccordo anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna tra le uscite Pontina e Tuscolana in carreggiata opposta code tra Cassia bis Salaria e tra Nomentana e Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano a partire da Portonaccio fino al Raccordo sempre in direzione raccordo traffico rallentato sulla Flaminia qui a partire da Corso Francia in chiusura i cantieri attivi sulla A1 Roma Napoli dalla mezzanotte di stasera e fino alle 6 di domani 15 gennaio sarà chiusa per lavori l'uscita di Cassino per il traffico diretto a Roma In alternativa è possibile utilizzare lo svincolo di pompe corpo da Gian Guido Lombardo e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-01-2026 ore 16:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 16:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 16:25 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-01-2026 ore 13 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-01-2026 ore 10:25 - Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione è tornata regolare Sulle ... romadailynews.it

#Viabilità | #Incidente | #Roma AGGIORNAMENTO Riaperto l'Ingresso di Via Cristoforo Colombo per immettersi sul Viadotto della Magliana in direzione Fiumicino Rilievi i corso su luogo incidente Inevitabili rallentamenti #Luceverde ---------------- facebook

#Roma #viabilità Giubileo, oggi chiude la Porta Santa di Santa Maria Maggiore: le misure per la viabilità x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.