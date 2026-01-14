Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-01-2026 ore 09 | 10

Il servizio di Astral Infomobilità fornisce aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Al momento, si registrano code e rallentamenti sulla Flaminia, nel tratto urbano Roma-Teramo, e sulla Grande Raccordo Anulare, tra le uscite Prenestina e Nomentani. Si segnalano inoltre alcune riduzioni di corsia e disagi sulla linea metro C. Si consiglia di consultare il sito Astral per ulteriori dettagli e di adottare le cautele necessarie durante gli spostamenti, soprattutto in condizioni

Astral infomobilità dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio primi disagi per chi si dirige verso il centro della capitale code per traffico intenso sulla Flaminia e casse sul tratto Urbano della Roma Teramo rispettivamente dal raccordo sulla via Flaminia ricordiamo un incidente complica la situazione altezza via di Grottarossa andiamo grande raccordo anulare per segnalare coda tratti per traffico intenso tra le uscite Prenestina e nomentani in esterna mentre in interna si rallenta all'altezza della galleria Appia infine è parzialmente ridotta la metro C sostituita da buste trama La testa e Centocelle In entrambe le direzioni è tutto grazie per l'ascolto da Marco Giuseppe la sala appuntamento a più tardi con un nuovo aggiornamento ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con le porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito utilizza punto Astral spa.

