Viabilità a rischio sulla SS 71 E’ l’unica alternativa alla E45

La viabilità sulla SS 71 è compromessa a causa di una frana avvenuta oltre un anno fa, che interessa il tratto vicino al ponte dei Tre Archi sopra il fiume Savio, tra San Piero in Bagno e Baracca di Selvapiana. La strada rappresenta l’unica alternativa alla E45, rendendo la situazione critica per il transito locale e regionale. Sono in corso interventi di messa in sicurezza per ripristinare la percorribilità.

Ormai da oltre un anno, si è verificata una frana che ha interessato un tratto della scarpata, formata anche da costoni rocciosi, che si innalza quasi perpendicolare sopra la SS 71 Umbro Casentinese Romagnola, nei pressi del ponte dei Tre Archi, che scavalca il fiume Savio tra San Piero in Bagno e Baracca di Selvapiana. Una ripida scarpata a monte della strada, con un fronte di circa 150 metri, che già in passato aveva subìto il distacco di materiale terroso e roccioso, che nel precipitare velocemente e violentemente a terra aveva danneggiato anche le barriere di acciaio e le reti paramassi installate lungo la parete.

