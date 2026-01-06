Cantieri ecco le modifiche alla viabilità Le opere sulla Regionale 71 e altre zone

A inizio anno, sono previste diverse opere di manutenzione sulle strade di Arezzo, tra cui la Regionale 71, che comporteranno modifiche alla viabilità. Questi interventi interesseranno alcune delle principali vie cittadine e frazioni, con possibili disagi e variazioni nei percorsi. Si consiglia di pianificare gli spostamenti in anticipo e di seguire eventuali aggiornamenti sulle modifiche temporanee alla circolazione stradale.

AREZZO L'anno nuovo si apre all'insegna dei cantieri e delle conseguenti modifiche alla viabilità. Nei primi giorni di gennaio sono infatti previsti numerosi interventi stradali che comporteranno variazioni alla circolazione in alcune delle principali arterie cittadine e nelle frazioni, con inevitabili ripercussioni sul traffico. Il primo intervento riguarda la SR 71 nel tratto compreso tra viale Santa Margherita e Case Nuove di Ceciliano. Da ieri e fino a martedì 3 febbraio, nella fascia oraria 8-18, è istituito un senso unico alternato in prossimità delle rotatorie e nei momenti di maggiore intensità di traffico.

