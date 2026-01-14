Via ai lavori nel Giardino Sottocasa

Da ieri, il Giardino Sottocasa, situato all’interno della villa settecentesca nel centro di Vimercate, è temporaneamente chiuso al pubblico per lavori di manutenzione. La riapertura è prevista in una data ancora da definire. Durante questo periodo, l’accesso al giardino non sarà consentito, e si invita a monitorare eventuali aggiornamenti sul sito ufficiale.

Da ieri a data da destinarsi ha chiuso al pubblico il Giardino Sottocasa, annesso alla villa settecentesca in centro a Vimercate. Stop agli ingressi da lunedì a venerdì per permettere la manutenzione del patrimonio arboreo con piattaforme e free climbing, tecnici 'in altura', che poteranno e porteranno a termine tutti gli interventi previsti dagli agronomi, dopo un censimento in autunno. Finché il lavoro non sarà completato, lo splendido spazio verde aprirà solo nel fine settimana: sabato e domenica. Il Comune "invita tutti a rispettare il divieto". I 27mila metri del piccolo eden, su 61 ettari di parco che cingono il complesso, sono tornati a disposizione del pubblico meno di un anno fa, dopo un lungo lavoro di recupero grazie ai fondi del Pnrr, 2 milioni.

