Waterfront di San Cataldo via ai lavori per la scalinata del faro | collegherà il nuovo giardino al mare

Proseguono i lavori di riqualificazione del waterfront di San Cataldo, a Bari. Questa mattina l’impresa esecutrice ha aperto una breccia nel muro perimetrale del faro, come previsto dal progetto esecutivo: il varco consentirà di realizzare la grande scalinata ad anfiteatro che metterà in. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Federica Simili, già assessore al Comune di Taranto, Cataldo Fuggetti, ex consigliere comunale e Antonio Pupino, gia segretario del circolo dem ed ex candidato a sindaco di Ginosa Marina, annunciano come riportato nella nota, il ritorno nel Partito Democrat - facebook.com Vai su Facebook

Waterfront di San Cataldo a Bari: ok al progetto esecutivo per la pedonalizzazione del lungomare Starita - Nell’ambito dell’accordo quadro dei lavori di riqualificazione del waterfront di San Cataldo, la giunta comunale ha approvato questa mattina il progetto esecutivo del secondo contratto ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Waterfront San Cataldo a Bari: giunta approva il progetto esecutivo per la riqualificazione e pedonalizzazione del lungomare Starita nel tratto prospiciente il faro - Nell’ambito dell’accordo quadro dei lavori di riqualificazione del waterfront di San Cataldo, la giunta comunale ha approvato questa mattina il progetto esecutivo del secondo contratto ... Da giornaledipuglia.com

I nodi della costa di Bari: il lungomare di San Cataldo a rilento tra stop e burocrazia - I lavori del primo contratto attuativo da oltre quattro milioni di euro, sono partiti nell'aprile del 2024 ma sono ancora ... Secondo quotidianodipuglia.it