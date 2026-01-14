Il Visual Effects Society ha annunciato le nomination per i VES Awards 2026, giunti alla loro 24ª edizione. La cerimonia riconosce l’eccellenza nel campo degli effetti visivi in diversi settori, tra cui cinema, televisione e progetti speciali. Tra le candidature, spicca

Il Visual Effects Society (VES) ha annunciato le nomination per la 24ª edizione dei VES Awards, che celebrano l’eccellenza negli effetti visivi per film, TV, animazione, spot e progetti speciali. La cerimonia si terrà il 25 febbraio 2026 al Beverly Hilton di Los Angeles. Avatar: Fuoco e Cenere di James Cameron, come da previsione, ha dominato l’annuncio con ben 10 nomination, tra cui Outstanding Visual Effects in a Photoreal Feature e Outstanding Compositing & Lighting in a Feature (dove compete tra l’altro contro se stesso). Il terzo capitolo della saga Pandora ha confermato, oltre che essere un successo commerciale, anche il suo impatto tecnico rivoluzionario, con un focus su ambienti subacquei e creature bioluminescenti che hanno già fatto incetta di premi in questa stagione. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - VES Awards 2026 | Avatar: Fuoco e Cenere domina le nomination

Leggi anche: Box Office USA | Avatar: Fuoco e Cenere domina il weekend natalizio con 64 milioni

Leggi anche: Avatar: Fuoco e Cenere | Il film domina il Box Office ITALIA all’esordio

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

VES Awards 2026 | Avatar: Fuoco e Cenere domina le nomination - VES Awards 2026 nomination: Avatar: Fuoco e Cenere domina con 10 nomination, Stranger Things e The Last of Us con 4. universalmovies.it