Avatar | Fuoco e Cenere | Il film domina il Box Office ITALIA all’esordio
L’atteso terzo capitolo della saga Avatar è partito alla grande nel nostro Paese, ecco i dati del weekend al Box Office ITALIA. Avatar: Fuoco e Cenere ha debuttato in Italia (dal 17 dicembre) con 7.09 milioni di euro in cinque giorni (dati Cinetel al 21 dicembre), conquistando immediatamente il primo posto e diventando il miglior esordio del weekend pre-natalizio. Il film di James Cameron ha dominato grazie a un’occupazione elevata nelle sale 3D e IMAX, con medie per copia altissime (oltre 2.000 euro nei primi giorni) e un pubblico che ha premiato lo spettacolo visivo. Il primo giorno (17 dicembre) aveva già incassato 1. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
