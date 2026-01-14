Venezuela riaperti i pozzi petroliferi dopo l’embargo Usa

Dopo mesi di sanzioni statunitensi, alcuni pozzi petroliferi in Venezuela sono stati riaperti. Questa decisione rappresenta un passo importante per il settore energetico del paese, che cerca di riprendere la produzione e stabilizzare l’economia. La ripresa delle attività potrebbe avere ripercussioni sul mercato internazionale del petrolio, segnando un possibile punto di svolta per la regione.

La riapertura di parte dei pozzi petroliferi venezuelani segna una svolta dopo mesi di stop legati alle sanzioni statunitensi. Pdvsa, il colosso energetico controllato dallo Stato, ha rimesso in funzione impianti rimasti inattivi durante l’embargo, consentendo la ripartenza delle spedizioni di greggio già in questa settimana. Nelle ultime ore hanno lasciato i porti del Paese almeno due superpetroliere, ciascuna con un carico di circa 1,8 milioni di barili. Fonti citate da Reuters collegano queste partenze a un’intesa tra Caracas e Washington che prevede un volume complessivo di forniture fino a 50 milioni di barili. 🔗 Leggi su Lettera43.it

