Venezuela riaperti i pozzi petroliferi dopo l’embargo Usa
Dopo mesi di sanzioni statunitensi, alcuni pozzi petroliferi in Venezuela sono stati riaperti. Questa decisione rappresenta un passo importante per il settore energetico del paese, che cerca di riprendere la produzione e stabilizzare l’economia. La ripresa delle attività potrebbe avere ripercussioni sul mercato internazionale del petrolio, segnando un possibile punto di svolta per la regione.
La riapertura di parte dei pozzi petroliferi venezuelani segna una svolta dopo mesi di stop legati alle sanzioni statunitensi. Pdvsa, il colosso energetico controllato dallo Stato, ha rimesso in funzione impianti rimasti inattivi durante l’embargo, consentendo la ripartenza delle spedizioni di greggio già in questa settimana. Nelle ultime ore hanno lasciato i porti del Paese almeno due superpetroliere, ciascuna con un carico di circa 1,8 milioni di barili. Fonti citate da Reuters collegano queste partenze a un’intesa tra Caracas e Washington che prevede un volume complessivo di forniture fino a 50 milioni di barili. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: Venezuela, presidio in piazza Castello dopo l'attacco Usa: "Giù le mani dal Venezuela"
Leggi anche: Navi russe e pozzi in Venezuela. Trump apre la guerra del petrolio
Petrolio, il Venezuela riapre i pozzi chiusi con l’embargo Usa - MILANO – La compagnia petrolifera statale venezuelana Pdvsa ha iniziato a riaprire i pozzi chiusi durante l'embargo statunitense, consentendo la ripresa delle esportazioni di greggio questa settimana. repubblica.it
Il Venezuela riapre i pozzi di petrolio dopo il blocco Usa - La compagnia petrolifera statale venezuelana Pdvsa ha iniziato a riaprire i pozzi chiusi durante l'embargo statunitense, consentendo la ripresa delle esportazioni di greggio questa settimana. ansa.it
Politica Venezuela riapre i pozzi di petrolio dopo il blocco USA - La compagnia petrolifera statale venezuelana Pdvsa ha iniziato a riaprire i pozzi chiusi durante l'embargo statunitense, consentendo la ripresa delle esportazioni di greggio questa settimana. bluewin.ch
Il Norwegian Nobel Institute ha dichiarato che il Premio Nobel per la Pace assegnato a María Corina Machado non può essere «condiviso né ceduto ad altri», dopo che l’ex deputata venezuelana aveva espresso l’intenzione di dedicarlo al presidente degli St facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.