Il ministro Conte esprime preoccupazione per le recenti evoluzioni nelle relazioni internazionali, evidenziando come gli Stati Uniti abbiano rivisitato la dottrina Monroe, dando origine alla cosiddetta

ROMA – “Siamo molto preoccupati per la piega che stanno prendendo” le relazioni internazionali. “Gli Stati Uniti d’America hanno tirato fuori dal cassetto la dottrina Monroe” che è “oggi rivista da Trump” in “dottrina Donroe” che è “ben diversa e gravemente preoccupante e insidiosa” perché gli Usa “non riconoscono più il diritto internazionale”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte, in occasione del suo intervento alla Camera sull’informativa del ministro degli Esteri Antonio Tajani sul Venezuela. “Attenzione – ha detto Conte – c’è qualcosa di nuovo e diverso perché non riconoscere più” il diritto internazionale “significa predisporre un nuovo ordine di caos e completo disordine”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Venezuela, Conte: “Siamo molto preoccupati, la dottrina Trump crea caos”

Leggi anche: Venezuela, Conte: molto preoccupati, dottrina Trump crea caos

Leggi anche: Cosa è la dottrina Monroe che ha ispirato Trump per l’attacco in Venezuela

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Attacco Usa in Venezuela, Schlein e Conte: Aggressione di Trump viola diritto internazionale; Le reazioni dei partiti politici italiani all'attacco in Venezuela. Meloni: «Legittimo intervento difensivo». Schlein: «È una posizine grave». E Conte: «Aggressione»; Venezuela, Conte “Ci avviciniamo al Far West mondiale”; Il blitz di Trump in Venezuela visto da quelli che preferiscono Xi Jinping.

Venezuela, Conte: molto preoccupati, dottrina Trump crea caos - 'Siamo molto preoccupati per la piega che stanno prendendo' le relazioni internazionali. notizie.tiscali.it