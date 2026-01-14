Venezuela Conte | Siamo molto preoccupati la dottrina Trump crea caos
Il ministro Conte esprime preoccupazione per le recenti evoluzioni nelle relazioni internazionali, evidenziando come gli Stati Uniti abbiano rivisitato la dottrina Monroe, dando origine alla cosiddetta
ROMA – “Siamo molto preoccupati per la piega che stanno prendendo” le relazioni internazionali. “Gli Stati Uniti d’America hanno tirato fuori dal cassetto la dottrina Monroe” che è “oggi rivista da Trump” in “dottrina Donroe” che è “ben diversa e gravemente preoccupante e insidiosa” perché gli Usa “non riconoscono più il diritto internazionale”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte, in occasione del suo intervento alla Camera sull’informativa del ministro degli Esteri Antonio Tajani sul Venezuela. “Attenzione – ha detto Conte – c’è qualcosa di nuovo e diverso perché non riconoscere più” il diritto internazionale “significa predisporre un nuovo ordine di caos e completo disordine”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
